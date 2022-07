Lamote tout en maîtrise

Un premier round rondement mené. Sans trembler, la Française Rénelle Lamote, numéro un mondiale cette saison, a remporté sa série du 800m (2'00"71) des championnats du monde d'Eugene, vendredi, en réalisant le 6e temps des qualifications. Après une bonne saison durant laquelle la fondeuse tricolore s'est offert plusieurs podiums en Ligue de Diamant, Lamote aura l'occasion de montrer qu'elle a passé un cap en réussissant enfin un grand championnat international.

"J'étais très concentrée toute la course. Je me suis affirmée, en temps normal je n'aurais pas osé passer (première à 200 m de l'arrivée), j'aurais attendu la dernière ligne droite. Pour moi symboliquement c'est assez fort, d'avoir pris cette initiative, ça veut dire que j'ai confiance", a-t-elle analysé. Les trois premières de chacune de six séries, plus les six meilleurs chronos suivants, se qualifiaient pour le tour suivant.

Dans les autres séries, l'Ethiopienne Diribe Welteji a signé le meilleur chrono en se détachant rapidement dans sa course (1'58"83). La championne olympique américaine Athing Mu, parmi les grandes favorites, s'est également qualifiée pour les demi-finales avec le 14e temps (2'01"30)..

