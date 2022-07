Son nom n'est pas passé inaperçu. La Sud-Africaine Caster Semenya, absente des grands rendez-vous d'athlétisme depuis 2017, devrait effectuer son retour aux Mondiaux d'Eugene (15-24 juillet) sur 5000m, d'après la liste des athlètes inscrits publiée par World Athletics samedi. Double championne olympique sur 800m en 2012 puis 2016, triple championne du monde, l'athlète de 31 ans avait participé à ses derniers championnats du monde en 2017, à Londres, où elle avait été sacrée là encore sur 800m, sa distance de prédilection.

Caster Semenya, devenue symbole des athlètes "hyperandrogènes", mène un long bras de fer avec la Fédération internationale d'athlétisme depuis 2009, année de son premier sacre mondial à Berlin. Depuis 2019, elle n'est plus autorisée à participer aux compétitions internationales allant du 400m au mile (1.609 m) sans prendre de traitement permettant de faire baisser son taux de testostérone. Une condition qu'elle n'accepte pas. Selon World Athletics, ce taux trop élevé offre aux athlètes concernées un avantage injuste dans la catégorie féminine.

Afin de participer aux Jeux olympiques de Tokyo (2021), elle avait notamment tenté d'obtenir sa qualification sur 200m et 5000m, en vain. Au départ non inscrite aux Mondiaux, faute d'avoir réussi les minimas sur 5000m, elle a, selon L'Equipe, profité du forfait de plusieurs athlètes mieux classées qu'elle. Son record personnel sur la distance (15 min 31 sec et 50/100), qu'elle établi en avril, est en deçà du minima fixé à 15min10. Le mois dernier, elle n'a pas réussi à s'en rapprocher, n'arrivant que 6e du 5000 des championnats d'Afrique en 16min 03 et 24/100.

