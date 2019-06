Mélina Robert-Michon, qui fêtera ses 40 ans le 18 juillet et qui est revenue à la compétition cette année après une saison blanche pour cause de maternité, n'a pas réussi à améliorer son meilleur lancer de l'année (61,22 m, le 1er juin à Halle en Allemagne) et à s'approcher du niveau de performance requis (62 m) pour se qualifier pour les Mondiaux de Doha (27 septembre - 6 octobre).

L'épreuve a été remportée par la Cubaine Yaime Perez (68,28 m). "Je ne suis pas très contente, je ne fais pas une belle performance, a déclaré sur RMC Sport la détentrice du record de France (66,73 m). Je n'ai pas réussi à trouver les sensations que je cherchais. C'est très frustrant, ce n'est pas du tout ce que j'étais venue faire. Il y a encore du boulot, il me manque encore du travail. Heureusement, la saison est longue."