Christian Coleman et Sha'Carri Richardson, suspendus pour manquements au code antidopage, n'avaient pu porter les espoirs américains de triomphe olympique sur 100 m l'an passé. Ils entameront dès vendredi leur opération rédemption lors des championnats d'athlétisme des Etats-Unis d'Amérique, qualificatifs pour les Mondiaux.

Sacré à Doha en 2019, Coleman est d'office qualifié pour les championnats du monde, qui se tiendront du 15 au 24 juillet, quelle que soit sa performance sur ce même tartan du Hayward Field à Eugene, dans l'Oregon. Mais le sprinteur de 26 ans, qui avait manqué le rendez-vous de Tokyo l'été dernier en raison de sa suspension de 18 mois pour des manquements à ses obligations de localisation, est bien déterminé à envoyer un message à la concurrence cette semaine, face à ses rivaux compatriotes.

"Cette saison m'a permis d'apprendre beaucoup et je sens que j'ai besoin de faire toutes les courses possibles. Je suis prêt à aller là-bas et à me battre face à tous ces gars", avait dit Coleman le 12 juin, après sa victoire au Grand Prix de New York, en 9"92, de loin son meilleur chrono de l'année.

"Je sens que c'est là"

Son temps n'est pas encore la référence pour un Américain, puisque Micah Williams est pour l'heure le plus rapide sur 100 m (9"86) et il est encore loin des standards qui furent les siens il y a trois ans quand il dominait la discipline. "Mais je suis le même gars, je sens que c'est là", a-t-il assuré. "Je pense simplement que si vous avez une longue période d'inactivité, cela vous affecte. Je prends juste une course à la fois et j'essaie de m'améliorer."

Ses rivaux attendus seront Trayvon Bromell, vainqueur de l'étape de Ligue de diamant à Eugene fin mai, Fred Kerley, médaillé d'argent à Tokyo, ou encore Kenneth Bednarek, en argent aussi aux derniers JO mais sur 200 m.

Dans le 100 m féminin, les projecteurs seront braqués sur Sha'Carri Richardson, qui avait fait sensation l'an passé à Hayward Field, lors des sélections olympiques américaines, en courant en 10.64 (avec l'aide du vent) en demi-finale avant de remporter la finale. Mais elle avait été privée des Jeux de Tokyo pour avoir fumé du cannabis.

Ce week-end, la sprinteuse de 22 ans va tenter d'obtenir une place dans le top 3 du 100 m et du 200 m, afin de se qualifier pour ses premiers Mondiaux.

La dernière pour Felix

Sa plus sérieuse rivale sur la ligne droite sera celle qui est aussi son amie, Aleia Hobbs, qui l'a battue à New York au début du mois. Sur le demi-tour de piste, Richardson devrait avoir plus fort à faire encore face à Abby Steiner, détentrice de la meilleure performance mondiale (21"80), et Gabby Thomas (21"98).

Si ces jeunes femmes incarnent l'avenir de l'athlétisme américain, Allyson Felix en aura été la reine durant les deux dernières décennies. La septuple médaillée d'or olympique, âgée de 36 ans, participera au 400 m avec l'espoir de participer à ses huitièmes mondiaux, avant de prendre sa retraite sportive dans le courant de l'année.

Le 200 m masculin sera animé par un duel entre le jeune Erriyon Knighton, 18 ans, et le champion du monde en titre Noah Lyles. Le premier est devenu le 4e meilleur performeur de l'histoire fin avril (19"49) lors d'un meeting à Baton Rouge. Le second a réalisé le deuxième meilleur chrono de l'année (19"61).

Sydney McLaughlin, championne olympique et détentrice du record du monde du 400 m haies, et Athing Mu, championne olympique du 800 m, seront également scrutées. Tout comme, Devon Allen, sous contrat avec la franchise de football américain (NFL) des Philadelphia Eagles, qui a frappé un grand coup au début du mois à New York, en battant sur 110 m haies le champion du monde en titre Grant Holloway, avec le 3e meilleur chrono de l'histoire (12"84).

