Semi-marathon de Medellin : Un concurrent kényan renversé par une voiture

L'athlète kényan, qui menait la course au moment de l'accident, a été percuté par un véhicule qui a enfreint l'interdiction de circuler dans la zone où se déroulait la course de 21 kilomètres, a précisé l'organisation à l'AFP. Le coureur, transporté à l'hôpital principal de Medellin, deuxième ville de Colombie, souffre de légères plaies et contusions mais son état de santé est "bon" selon l'établissement.

Un autre coureur, amateur celui-là, n'a pas eu autant de chance. Juan Camilo Arboleda, 38 ans, est mort après avoir franchi la ligne d'arrivée. Après s'être évanoui, il a été pris en charge par les secours et emmené à l'hôpital, où il est décédé d'un arrêt cardiaque, a annoncé l'établissement dans un enregistrement audio envoyé à des journalistes.