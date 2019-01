Tignes : Lavillenie était plus fort que la douleur

Renaud Lavillenie peut être satisfait. Le perchiste de 32 ans, qui s'était fixé comme objectif une hauteur entre 5,70m et 5,80m, a finalement passé une barre à 5,82m jeudi à Tignes pour valider ses deux mois et demi de préparation. D'autant plus remarquable qu'une petite blessure, une périostite, apparue mardi mais bien cachée jusqu'au dernier moment par le Français et son encadrement, a bien failli tout compromettre. "Il est resté une heure par terre mardi mais normalement dans une semaine il n'a plus rien", a lâché son entraîneur Philippe d'Encausse.

Il n'empêche, Lavillenie n'avait pas prévu cette petite contrariété. Le champion olympique (2012), strappé en bas du genou droit et opposé à une concurrence essentiellement de niveau national, a toutefois su passer outre, effaçant sans encombres 5,51m, 5,65m puis 5,82m à ses premiers essais avant d'échouer à 5,90m. De très bon augure au moment de démarrer une saison qui s'annonce longue, marquée par l'Euro indoor (1-3 mars) et les Mondiaux (28 septembre-6 octobre à Doha).

"Le niveau que j'espérais"

"C'était le niveau que j'espérais mais vu ce qu s'était passé mardi, j'étais assez perplexe, a lâché le Français. Mais c'est passé en serrant les dents un petit peu. C'est une bonne perf à cette période de l'année. Je suis super content. Un début de saison à près de 5,80m en 16 foulées, généralement cela donne une fin de saison à 6m donc il faut que je maintienne le cap."

Renaud LavillenieGetty Images

Philippe d'Encausse ne pouvait également qu'être satisfait par la prestation de son protégé, surtout en tenant compte du contexte et de cette blessure malvenue. "C'est pas mal, c'est ce qu'il valait tout de suite, a-t-il expliqué. Parce qu'on s'était bien entraîné donc il n'y avait pas de raison qu'il soit mauvais. Il y a encore tout le mois de janvier pour bosser et après il sera pas mal. Là c'est encourageant. Ce qui est bien c'est que les sauts étaient propres jusqu'à 5,90m. Maintenant il faudra rajouter des séances de course et ajouter de l'élan."

Le Français va désormais occuper son mois de janvier avec un passage par Nevers (19 janvier) puis le meeting de Bercy à Paris, le 27 janvier, où il sera notamment confronté au champion du monde Sam Kendricks. Le début des choses sérieuses.