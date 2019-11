Le dernier tour de piste de Shelly-Ann Fraser-Pryce aura lieu au Japon. Dans un entretien accordé au Télégraph, la Jamaïcaine, double-championne olympique du 100m, a confié qu'elle souhaitait arrêter après les Jeux Olympiques. "A Tokyo, ce sera mes derniers JO, j'en suis sûre. Je ne pense pas que ça va être difficile de prendre ma retraite", a-t-elle déclaré ce mercredi.

Shelly-Ann Fraser-Pryce célèbre son titre mondial du 100m, à Doha, avec son fils dans les brasGetty Images

La sprinteuse qui fêtera ses 33 ans le 27 décembre possède un beau palmarès avec notamment deux médailles d'or aux Jeux Olympiques de Pekin et Londres (ndlr: 2008 et 2012). En septembre dernier, la Jamaïcaine a remporté le 100m et le 4x100m lors des championnats du monde organisés à Doha. "Je sais ce que je peux faire après ma carrière. Il n'y a pas besoin de la politique pour faire avancer les choses. Je peux y arriver en étant qui je suis", a confié Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui a lancé une fondation pour aider les jeunes Jamaïcains dans leur poursuite d'études.