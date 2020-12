Manangoi suspendu deux ans et privé de JO

Mayer (28 ans) était dans l'obligation de réussir les minima pour garantir sa présence au Japon en raison de son abandon sur blessure aux Mondiaux de Doha en 2019. En tête à l'issue de la première journée vendredi, le Français, qui n'avait plus terminé un décathlon depuis son record du monde le 16 septembre 2018 à Talence (France), a poursuivi sur sa lancée samedi en améliorant notamment son record personnel sur 110 m haies (13 sec 54).

Il a également passé sans encombres l'obstacle de la perche, une spécialité qui lui cause beaucoup de soucis ces derniers mois, en assurant son saut (4,65 m). Ce meeting, exclusivement consacré aux épreuves combinées, a été organisé à l'initiative de Kevin Mayer, soucieux de se débarrasser des minima le plus vite possible, la période pour se qualifier pour les JO étant ouverte depuis le 1er décembre.