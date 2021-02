Dans son ordonnance, ce juge de Bolzano (nord) estime avec " un haut degré de crédibilité que les échantillons d'urine prélevés le 1er janvier 2016 (...) ont été modifiés dans le but d'obtenir un résultat positif ", afin " d'obtenir la disqualification et le discrédit de l'athlète ", selon l'agence italienne AGI. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait confirmé juste avant les Jeux olympiques de 2016 la suspension de huit ans d'Alex Schwazer, contrôlé positif à des stéroïdes anabolisants. Les échantillons prélevés le 1er janvier 2016 avaient dans un premier temps donné des résultats négatifs mais une nouvelle analyse, en mai, avait révélé des traces de produits dopants.

Schwazer avait déjà été contrôlé positif à l'EPO avant les JO de Londres, en juillet 2012, et suspendu pour trois ans et neuf mois. L'Agence mondiale antidopage (AMA) s'est dite jeudi soir "consternée" par les "multiples allégations sans fondement" énoncées par le juge de Bolzano "contre l'AMA et d'autres parties". L'AMA indique avoir fourni des "preuves accablantes qui étaient corroborées par des experts indépendants" mais le juge "les a rejetées en faveur de théories sans fondement".