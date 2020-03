Même s'il aura 39 ans en 2021, Justin Gatlin veut participer aux JO de Tokyo. C'est ce que le sprinteur américain, médaillé d'or du 100 m en 2004, a déclaré mercredi au site TMZ Sports. "L'objectif sera de participer aux Jeux olympiques de 2021. Je pense que beaucoup de gens croient que le temps joue contre moi ou contre les athlètes plus âgés, mais c'est loin d'être la vérité", a dit Gatlin, qui avait initialement prévu de raccrocher les pointes cet été au Japon.

L'athlète américain a dit s'inspirer de la superstar du football américain Tom Brady, six fois vainqueur du Super Bowl avec New England et qui a choisi de relever un nouveau défi en s'engageant à 42 ans avec les Tampa Bay Buccaneers. "Tout ce qui se passe autour de Tom Brady en ce moment, cela me donne beaucoup d'espoir. Peut-être qu'un Justin Gatlin âgé de 40 ans sur une piste, ce ne serait pas si fou", a-t-il ajouté.