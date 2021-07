Usain Bolt est parti à la retraite il y a quatre ans. S'il a laissé un immense vide derrière lui, pour l'athlétisme mondial, il n'a pas laissé le sprint jamaïcain dans la panade. Chez les femmes, tout au moins. Samedi à Tokyo, ce sont trois sprinteuses de l'île qui ont trusté les trois premières places du 100 mètres. Comme en 2008. Les mauvaises années ? Elles ne sont "que" deux. Bref, la mainmise est quasiment totale depuis maintenant treize ans.

Chez les hommes, et derrière Usain Bolt, un seul autre Jamaïcain est monté sur la boite lors d'un 100 mètres olympique depuis 2008 : Yohan Blake en 2012. Mais le bilan global est phénoménal : 7 finales femmes et hommes pour... 7 titres et 14 médailles au total.

10"61 : La ligne droite historique de la fusée Thompson-Herah et le triplé pour la Jamaïque

Si l'on ajoute le 200 mètres (et sans compter le titre de Campbell en 2004), le bilan à peine moins éclatant : 5 médailles chez les hommes depuis 2008, avec trois titres pour Bolt et un triplé en 2012 (Bolt, Blake, Weir). Chez les femmes ? Deux titres pour Veronica Campbell-Brown (2008) et Elaine Thompson-Herah (2016) et deux breloques de plus (Stewart en bronze en 2008, Fraser-Pryce en argent en 2012).

Depuis Pékin, la Jamaïque a donc gagné 12 des 13 titres mis en jeu sur 100 et 200 mètres. Alysson Felix (Etats-Unis) est la seule à avoir mis à mal la domination des insulaires, en 2012 sur 200. Sauf surprise, elle ne sera plus seule après le 100 mètres masculin...

