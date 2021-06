La Namibienne Christine Mboma, qui vient de fêter ses 18 ans, a réussi le temps incroyable de 48"54 sur 400m mercredi lors du meeting de Bydgoszcz (Pologne), devenant la 7e meilleure performeuse de tous les temps. La jeune Namibienne, inconnue avant cette saison, a amélioré mercredi son propre record du monde junior qui datait du mois d'avril (49"22). Dans son style heurté, elle a ridiculisé la concurrence mercredi repoussant la championne d'Europe polonaise Justyna Swiety-Ersetic à plus de trois secondes.

Mboma a réussi de très loin la meilleure performance mondiale de l'année et se pose en grande favorite des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août). En effet, seules deux athlètes encore en activité ont déjà couru plus vite: la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo, championne olympique en titre, devrait se concentrer à Tokyo sur le 200m, et la championne du monde bahreïnie Salwa Eid Nasr vient d'être suspendue deux ans pour manquement aux règles antidopage