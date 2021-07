Anezka Drahotova, vice-championne d'Europe 2018 du 20 km marche, a été autorisée à concourir aux Jeux Olympiques de Tokyo par sa fédération. Selon la fédération, la Tchèque a réussi à prouver que les anomalies sur son passeport biologique étaient apparues de "causes naturelles" en raison de "changement dans ses habitudes alimentaires".

Les irrégularités avaient été détectées lors d'un test effectué par l'agence antidopage tchèque avant les Championnats d'Europe 2018. "J'ai la conscience tranquille, je ne me suis pas dopée et je n'ai enfreint aucune règle. C'est un grand soulagement", a déclaré l'athlète. La Tchèque de bientôt 26 ans avait été sacrée championne du monde juniors du 10 km marche en 2014 et avait obtenu la même année la médaille de bronze aux Championnats d'Europe juniors sur le 20 km marche.

