L’athlétisme a à peine débuté dans ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et une première chance de médaille s’est évaporée pour l’équipe de France. Cinquième des derniers Mondiaux sur la distance, Djilali Bedrani ne verra même pas la finale du 3000m steeple. Le Tricolore n’a pu faire mieux que 7e de sa série en 8’20’’23, à plus de quinze secondes de son record personnel, un chrono insuffisant pour espérer une qualification au temps. Une grosse déception en l’absence du double champion du monde et champion olympique en titre, Conseslus Kipruto. Engagé dans la 2e série, Louis Gilavert (8’36’’35) n’est pas non plus passé.

Heureusement pour l’équipe de France, un autre Tricolore n’a lui pas failli. Engagé dans la troisième et dernière série, la plus relevée mais aussi la moins rapide, Alexis Phelut devait absolument terminer dans les trois premiers pour se qualifier. C’est chose faite grâce à un finish monumental dans une dernière ligne droite où le Français a gagné quatre places pour prendre la 3e place en 8’19’’36. Un véritable exploit pour le champion de France qui sort notamment Leonard Kipkemoi Bett (5e), vainqueur des sélections kényannes. Pas de souci en revanche pour le vice-champion du monde 2019, l’Ethiopien Lamecha Girma ou pour le 3e à Doha, le Marocain Soufiane El Bakkali.

Tokyo 2020 Quelles sont les chances de médaille pour la France ? Les huit atouts bleus IL Y A 9 HEURES

Tokyo 2020 Avant les Jeux, un printemps de records : pourquoi l'athlé s'est emballé en 2021 IL Y A 11 HEURES