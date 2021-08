On attendait Grant Holloway, grand favori de la finale du 110m haies - d’autant plus après sa demi-finale très convaincante (13"13). L’Américain a couru encore plus vite ce jeudi (13"09), mais a été devancé par le Jamaïcain Hansle Parchment, grand vainqueur du jour (13"04). Ronald Levy, son compatriote, complète le podium (13"10). Course contrastée pour les Français : auteur de sa meilleure performance de la saison (13"16), Pascal Martinot-Lagarde termine 5e, à six petits centièmes de la boîte donc. Aurel Manga (13"38) est 8e.

"PML" peut avoir des regrets : alors que sa meilleure performance de l’année s’élevait jusqu’alors à 13"45, le Tricolore s’est montré à la hauteur du rendez-vous, avec un chrono qui aurait pu lui offrir un podium. Il n’en était d’ailleurs pas loin, malgré un départ moyen, dans une course plus rapide que les standards.

Tokyo 2020 A 6 centièmes du podium : Martinot-Lagarde frustré par une finale supersonique IL Y A UNE HEURE

A 6 centièmes du podium : Martinot-Lagarde frustré par une finale supersonique

La consécration pour Parchment, la déception pour PML

Très ému après la course, le Français s’est dit "déçu" malgré son temps : "Je ne sais pas comment j’ai reussi à faire ça, mais je suis quand même déçu. [...] J'ai couru avec du courage", a-t-il soufflé au micro de France Télévisions. Le recordman français de la distance a donné rendez-vous en 2024, à Paris, pour une médaille.

A 31 ans, Hansle Parchment connaît lui la consécration : médaillé de bronze à Londres en 2012, médaillé d’argent aux championnats du monde 2015, le Jamaïcain remporte la plus belle médaille de sa carrière à Tokyo. Avec un temps proche de son record, établi en 2014 (12"94), il a surgi au meilleur des moments. Holloway, battu pour la première fois en 17 courses, devra patienter. A 23 ans, il devrait avoir d’autres occasions de briller. Parchment en est le plus bel exemple.

Hansle Parchment (Jamaïca) / Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

Tokyo 2020 Avec un lancer du disque à 48,08m, Mayer reste dans la course IL Y A UNE HEURE