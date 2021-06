Morhad Amdouni aura un gros programme à Tokyo. Le Français a choisi de s'aligner sur le 10.000 m et sur le marathon des prochains Jeux Olympiques. "C'est décidé on fera le doublé aux Jeux Olympiques de Tokyo! 10.000 m et marathon", a écrit son entraîneur Abderrazak Zbaïri mardi sur sa page Facebook.

Déjà sélectionné pour le marathon, le champion d'Europe en titre du 10.000 m avait fait forte impression le 5 juin en remportant la Coupe d'Europe de la distance en 27 min 23 sec 27, assurant les minima pour les JO, en battant au passage la superstar Mo Farah, quadruple médaillé d'or olympique (8e). Le 10.000 m des Jeux est programmé le 30 juillet au stade olympique de Tokyo alors que le marathon se déroulera le 8 août à Sapporo.

