Lancer du disque : Warner creuse encore, Mayer stagne

Nouvelle performance moyenne pour Kevin Mayer. Habitué à lancer au-delà des 50 mètres, le Français n’a pas fait mieux que 48,08m à son deuxième essai. Soit 10 centimètres de moins que sa meilleure performance de l’année. Et plus de quatre mètres en deça de son record personnel (52,38m). Sixième de cette épreuve du disque, Mayer grappille 19 points à Pierce Lepage, qui a déçu lui aussi (47,19m contre un record à 50,28m cette année). Il demeure 4e et la 3e place, occupée par le Canadien, reste à distance respectable (108 points avant les trois dernières épreuves). Dans la course à l’or, Damian Warner a réalisé une grosse opération. Grâce à un jet à 48,67m (meilleure performance de l’année), le Canadien a repris 89 points à Ashley Moloney, qui a plutôt limité la casse vu ses références au disque (44,38m contre un record à 45,11m). Il possède maintenant 251 points sur l’Australien avant la prochaine épreuve, la dernière de la matinée à Tokyo, celle de tous les dangers : le saut à la perche.

Classement après le lancer du disque (7 épreuves sur 10) :

1. Damian Warner (CAN) 6 610 points

2. Ashley Moloney (AUS) 6 359 pts

3. Pierce Lepage (CAN) 6 265 pts

4. Kevin Mayer (FRA) 6 157 pts

5. Garrett Scantling (USA) 6 085 pts

110m haies : Warner s'envole, Mayer se rapproche (un peu) du podium

Après une première journée en forme de montagnes russes , conclue au 5e rang provisoire à 382 points du leader Damian Warner, Kevin Mayer avait l'opportunité de se rapprocher du podium avec le 110m haies, sixième épreuve et première de la seconde journée. La mission n'a été qu'en partie réussie. Facile vainqueur de sa série en 13"90, le recordman du monde a évolué assez loin de son record personnel, un 13"54 signé en décembre dernier. S'il s'agit tout de même de la 2e meilleure performance de ce décathlon, elle est très loin du meilleur chrono signé par l'inévitable Damian Warner. Toujours aussi impérial, le Canadien a avalé sa série en 13"46, ce qui lui octroie 1045 points. Le voilà désormais fort d'une avance de 162 points sur Ashley Moloney (14"08, record personnel). Relégué à 440 points de la tête, Mayer remonte à la 4e place. Il revient à 127 points de la 3e place occupée par Pierce Lepage, sur lequel il a grappillé 62 points.

Classement après le 110m haies (6 épreuves sur 10)

1. Damian Warner (CAN) 5 767 points

2. Ashley Moloney (AUS) 5 605 pts

3. Pierce Lepage (CAN) 5 454 pts

4. Kevin Mayer (FRA) 5 327 pts

5. Garrett Scantling (USA) 5 309 pts

