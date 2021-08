Kevin Mayer ne sera pas sacré champion olympique à Tokyo. Ce n'est déjà plus un scoop, après huit des dix épreuves du décathlon. Sauf catastrophe, l’or qu’il convoitait tant reviendra ce jeudi à Damian Warner, impérial depuis le début. Le Français occupe lui la 4e place avant le javelot (13h20 pour le groupe du Français) et le 1500m (14h40). C’est son rang depuis la 6e épreuve, le 110m haies, mais il ne cesse de se rapprocher du podium. Si bien qu’avant les deux dernières épreuves, le scénario le plus probable est qu’il finisse sur la boîte. Et davantage sur la 2e que la 3e marche.

Pour l’heure, il compte 46 points de retard sur Pierce Lepage et 140 sur Ashley Moloney. Même s’il ne s'estime qu’à “90-95%” de ses moyens, Mayer se veut optimiste. "La médaille d’argent est envisageable" a-t-il lâché au micro de France Télévisions. Une vision qui s'accorde avec nos deux simulations. L'une se base sur les records de la saison en javelot et 1500m - dans le cas de Kevin Mayer, nous avons pris en compte ces résultats du décathlon de décembre 2020 à la Réunion. L’autre sur les records personnels.

Simulation 1 : c hacun égale sa performance de la saison en javelot et 1500m

Athlète Classement virtuel après le javelot (9/10) Classement virtuel final (10/10) Damian Warner (CAN) 1er (8220 pts) 1er (8998 pts) Ashley Moloney (AUS) 3e (7933 pts) 3e (8564 pts) Pierce Lepage (CAN) 4e (7869 pts) 4e (8543 pts) Kevin Mayer (FRA) 2e (7983 pts) 2e (8614 pts)

Dans ce scénario, Mayer passe devant Moloney et Lepage dès le javelot. Et conserve sa 2e place à l'issue du 1500m avec 50 points d'avance sur l'Australien et 71 sur le Canadien.

Simulation 2 : c hacun égale ses records personnels au javelot et au 1500m

Athlète Classement virtuel après le javelot (9/10) Classement virtuel final (10/10) Damian Warner (CAN) 1er (8298 pts) 1er (9076 pts) Ashley Moloney (AUS) 3e (7973 pts) 3e (8635 pts) Pierce Lepage (CAN) 4e (7886 pts) 4e (8560 pts) Kevin Mayer (FRA) 2e (8047 pts) 2e (8872 pts)

Même verdict que dans la simulation 1, avec cette fois une marge bien plus grande pour Mayer (237 pts d'avance sur Moloney et 312 sur Lepage). Il convient toutefois de nuancer cette perspective argentée. D’une part, et il l’a convenu lui-même, le Français navigue en eaux inconnues avec ce mal de dos qu’il n’avait jamais rencontré en concours. Nul ne sait comment son corps va réagir sur les deux dernières épreuves. Notons qu’il a évolué en-dessous de ses standards sur les deux premières épreuves de lancer (poids et disque). Idem sur le 400m, qu’il a dit ne pas avoir pu travailler. Le tour de piste n’emprunte pas exactement la même filière d’efforts que le 1500m. Mais ça s’en rapproche suffisamment pour présumer qu’il ne devrait pas pouvoir s’approcher de son record personnel, vieux de neuf ans déjà.

A l’inverse, les références de Moloney sont à prendre avec les pincettes. A 21 ans, l’Australien se découvre encore et il a déjà effacé quelques-uns de ses records depuis le début de ce décathlon. On ne serait donc pas étonné qu’il améliore ses références personnelles, notamment sur le javelot. Pour autant, sur le papier, Mayer demeure bel et bien le favori pour déclencher la médaille d’argent, comme à Rio. Ce n’était pas ce qu’il était venu chercher à Tokyo. Mais vu les circonstances, ce serait bien plus qu’un lot de consolation.

Les références des quatre premiers du décathlon sur les deux dernières épreuves

Athlète Record personnel en javelot Meilleur perf' de la saison en javelot Record personnel au 1500m Meilleur perf' de la saison au 1500m Damian Warner (CAN) 64,67m (2013) 59,46m 4'24"73 (2015) 4'25"19 Ashley Moloney (AUS) 57,77m (2020) 55,07m 4'42"65 (2018) 4'47"84 Pierce Lepage (CAN) 58,24m (2018) 57,06m 4'40"69 (2021) 4'40"69 Kevin Mayer (FRA) 71,90m (2018) 67,66m (décembre 2020) 4'18"04 (2012) 4'47"74 (décembre 2020)

