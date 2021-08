Kevin Mayer est prêt à en découdre. Avec lui-même. L'essence du décathlon, où l'adversaire est intérieur. Bien sûr, la finalité est d'être le mieux classé possible, mais ces comptes-là se font à la fin. Le recordman du décathlon (à Talence en 2018, avec 9126 points), qui débute la nuit prochaine et s'achèvera jeudi, sait que la médaille d'or pourrait se jouer autour des 9000 points, que son principal rival, Damian Warner, a titillé au printemps (8995). "Mais je ne me bats pas contre lui, précisait le Français une semaine avant les Jeux dans un entretien à l'AFP. Il faudra que je me batte contre moi-même pour être bien techniquement."

Le vice-champion olympique de Rio n'est pas le plus mal placé pour savoir qu'il est d'abord son premier adversaire. Depuis son titre de champion du monde en 2017, Mayer a connu deux échecs aux Championnats d'Europe 2018 puis aux Mondiaux 2019, dans ses deux derniers "décas" dans des grands rendez-vous internationaux. "D'un point de vue extérieur, on les voit comme des échecs mais j'ai toujours réussi à sacrément rebondir dans la foulée, conteste-t-il. En 2018, je bats le record du monde un mois après l'Euro et je considère les Mondiaux de Doha comme un apprentissage. Je ne reste jamais sur mes échecs. J'ai beaucoup appris ces derniers temps."

Kevin Mayer, Doha 2019

L'arrivée du bon stress

Drôle de préparation que la sienne. Après son abandon à Doha, il lui a fallu signer les minima olympiques, fixés à 8350 points. Une formalité pour un décathlonien de son niveau, mais la pandémie du Covid-19, en faisant voler en éclat tous les calendriers, l'a obligé à s'adapter. C'est finalement à Saint-Paul, sur l'île de La Réunion, juste avant Noël, que Mayer a rempli son contrat, les 18 et 19 décembre 2020.

Avec 8552 points, soit la quatrième meilleure performance de sa carrière, il fait le job, haut la main, battant au passage son record personnel sur 100m haies. Il parle alors d'une "délivrance", à la fois pour avoir validé son billet pour Tokyo, mais aussi d'avoir fini son premier décathlon depuis longtemps. "Il y avait plein de questions qui se posaient, admet-il. J'étais énormément stressé parce que ça faisait deux ans que je n'avais pas fini un décathlon." Le stress. L'ennemi intime de Kevin Mayer. Il ne l'a jamais caché, à l'approche des grandes échéances, il y est souvent sujet, même si, sur ce point, il a voulu se montrer rassurant mi-juillet :

"Plus les jours passent, plus je ressens une certaine sérénité. Je me sens de plus en plus en forme et les séances sont de plus en plus plaisantes. Je ne pense plus trop aux Jeux à l'entraînement mais juste à prendre du plaisir. De toutes les façons, il n'y a que comme ça que ça marche. Les dernières semaines ont été vraiment dures, le stress commençait à se faire ressentir. Mais la forme monte et je commence à apprécier mon stress. Je sais que je peux assumer, je sais que j'ai les jambes. Je fais ce qu'il faut à l'entraînement pour être prêt le jour J."

Mayer : "Il y a cette part de doute dans ma tête, c’est pourquoi je me prépare le plus possible"

Changement de structure

En termes de performances, Mayer est convaincu de pouvoir être au rendez-vous. Sur ce plan, son déca de La Réunion l'a conforté. Sans être à 100% physiquement, et en minimisant les risques sur certaines épreuves en raison de l'obligation de résultats pour valider sa qualification olympique, finir à plus de 8500 points fut une vraie satisfaction. Il s'était même alors montré très optimiste : "Je suis super rassuré pour la suite, super confiant sur mon niveau et ce que je peux faire aux JO. J'ai l'impression qu'il ne me faut que quelques réglages pour revenir à mon niveau du record du monde, voire au-dessus."

Depuis, on ne l'a plus revu sur un décathlon. Mais sa victoire au mois de mars à Torun, en Pologne, sur l'heptathlon des Championnats d'Europe en salle, avec en prime le record d'Europe, a fini de le convaincre qu'il était sur la bonne voie. "C'était une étape importante, j'avais besoin de remonter sur un podium parce que j'en bave avec les championnats depuis 2018", explique-t-il alors.

Fort, Kevin Mayer l'est toujours. De Saint-Paul à Torun, il l'a prouvé, validant aussi sa décision de changer de structure d'entraînement. En juin 2020, à la sortie du confinement, le champion héraultais annonçait sa séparation d'avec son entraîneur historique, Bernard Valcin.

"Si je l'ai fait, c'est que je savais que ça allait marcher, détaillait-il en décembre dernier. Cela faisait un moment qu'entre Bertrand et moi s'était créée une certaine tension. Cela faisait onze ans que l'on vivait pratiquement ensemble et les choses deviennent un peu répétitives. Quand tu veux progresser, il faut aussi savoir tourner la page et cela nous a fait du bien à tous les deux. C'était une prise de risques, mais la facilité aurait été de rester comme cela."

Kevin Mayer Crédit: Getty Images

Je donne ma vie au décathlon

Alors, qu'est-ce qui peut faire dérailler le train montpelliérain ? Un zéro sur une épreuve. Ou une blessure. Soit les deux spectres de Berlin et Doha. Son corps le laissera-t-il tranquille jusqu'au bout des dix épreuves à Tokyo ? Son genou, son mollet, son dos, les voyants se sont allumés à tour de rôle ces derniers mois. A-t-il totalement exorcisé ses démons, notamment à la perche, un de ses points forts, où il a tant galéré depuis le traumatisme au Qatar ? "Deux ans sans réussir à sauter à la perche, c'est une blessure que l'on garde toute sa vie", confiait-il au début de l'année. Depuis, là aussi, il a retrouvé quelques couleurs, notamment lors du All Star Perche "chez" Renaud Lavillenie puis à Torun une semaine plus tard, en effaçant 5,30m puis 5,20m.

"Honnêtement, j'en ai tellement bavé à la perche que c'est un plaisir énorme, avoue-t-il alors. Mentalement ça va. C'est une histoire de recul. Je faisais tout pour y arriver mais je n'y arrivais pas et puis à un moment donné je me suis dit : 'Allez, ne te prends plus la tête, fais des compétitions et on verra bien. C'est venu tranquillement. En compétition, j'avais peur mais j'y allais quand même. Et puis la peur est devenue de plus en plus faible. Là, j'ai fait des sauts que je n'avais jamais faits, des impulsions, des courses."

Intrinsèquement, l'or et les 9000 points sont à sa portée. Kevin Mayer n'a aucun doute là-dessus. Reste à chasser ces ombres qui planent. Son rêve, c'est d'abord de pouvoir s'exprimer pleinement. Sans regrets. Après, il fera les comptes. "Si quelqu'un est plus fort que moi et si j'arrive à optimiser mon potentiel, j'accepterai aisément de ne pas avoir l'or, assure le Languedocien. Je m'entraîne tous les jours à fond, je donne ma vie au décathlon. J'aimerais être champion olympique mais avant tout, j'aimerais faire un très beau décathlon. Depuis 2018, ce n'est pas arrivé. C'est ça qui m'obsède : réussir les 10 épreuves."

