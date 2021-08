Athlétisme

Tokyo 2020 : Elaine Thompson Herah remporte le 100 m en 10"61 : sa ligne droite en vidéo

TOKYO 2020 - Elaine Thompson-Herah a récidivé. Tenante du titre, la Jamaïcaine s'est imposée sur 100 m, samedi à Tokyo lors des Jeux Olympiques, dans le temps historique de 10"61 (-0,6 m/s), record olympique à la clef. Deux compatriotes de Thompson-Herah complètent le podium : Shelly-Ann Fraser-Pryce (2e en 10"74, sacrée en 2008 et 2012) et Shericka Jackson (3e en 10"76). Voici la course en vidéo.

00:00:32, il y a 15 heures