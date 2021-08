Les hurdlers tricolores referont-ils le coup de Rio ? Plongée dans la finale olympique brésilienne. Sur la ligne, les favoris se nomment Omar McLeod, Orlando Ortega, voire Pascal Martinot-Lagarde. Pour les deux premiers cités, la hiérarchie est respectée, mais le podium accueille un invité surprise : Dimitri Bascou, médaillé de bronze. Derrière, la déception est immense pour PML, à la pire place qui soit.

Cinq ans plus tard, de l’autre côté du globe, la finale du 110m haies, prévue jeudi (4h55) au Stade national de Tokyo, accueillera une nouvelle fois deux Français. En se qualifiant pour l’ultime course, Pascal Martinot-Lagarde a réédité sa performance des derniers Jeux et souhaite désormais effacer la désillusion de Rio. En quête de résultats après une saison compliquée, le champion d’Europe 2018 sera accompagné d’Aurel Manga, qui participe, lui, pour la première fois de sa carrière à un tel événement. Tous deux ont terminé deuxième de leur demi-finale, en 13''25 pour Martinot-Lagarde et 13''24 pour Manga , et se sont placés sur la route du Graal.

Martinot-Lagarde assure sa qualification en finale du 110m haies : sa course en vidéo

Tokyo 2020 19"62, De Grasse sacré sur un 200m explosif : sa course en vidéo IL Y A 2 HEURES

PML revanchard

Si les deux compatriotes rêvent ostensiblement de médailles, voire mieux, leurs situations personnelles ne sont pourtant pas vraiment comparables. Après avoir très peu couru cette saison, le détenteur du record de France de la discipline (12''95) était déjà satisfait de se retrouver parmi les huit meilleurs hurdlers du moment, au sortir de sa demie : "Aujourd'hui, j’accède à la finale olympique, a réalisé au micro de France Télévisions Pascal Martinot-Lagarde. Je ne sais pas si vous vous représentez un petit peu ce que c’est", a-t-il lancé, sourire aux lèvres.

Blessé à l'ischio-jambier droit en début d’année, PML a été contraint de déclarer forfait pour les championnats de France en salle, à Miramas, en février dernier. Une coupure dans sa préparation olympique qui aurait pu être préjudiciable, mais l’athlète francilien a sorti les chronos qu’il fallait, sur la piste nippone, pour lui permettre d'atteindre son premier objectif. "Mon parcours est tellement bordélique et chaotique, que faire une finale aujourd’hui… je suis ailleurs, dans un état second", s’est-il enthousiasmé.

Pascal Martinot-Lagarde s'est quallifié pour la finale du 110m haies aux JO de Tokyo. Crédit: Eurosport

Manga confiant sur son potentiel

De son côté, Aurel Manga ne se pose aucune limite. Alors qu’il a égalé son record personnel lors des demi-finales (13''24), le pensionnaire de l’US Créteil se pose lui-même en candidat crédible au titre suprême. "Pourquoi derrière ?", a rétorqué le hurdler tricolore quand on lui disait que tout était possible "derrière Grant Holloway", favori pour l’or. "On part de la même ligne, on doit arriver à la même. Ce sont des statuts qu’on peut avoir avant une course. Mais ça reste une course comme une autre, le but c’est de sortir son meilleur jeu pour gagner", a ajouté le Français.

Manga : "Mon sort ne dépend que de moi"

Certes, Aurel Manga n’a certainement jamais franchi ses obstacles aussi vite qu’au Japon. Certes, les médaillés de Rio ont manqué leur rendez-vous (McLeod a raté les qualifications jamaïcaines, Bascou n’a pas réalisé les minimas, Ortega s’est blessé). Certes, l’incertitude des haies plane toujours sur une compétition. Mais il faut savoir raison garder. Les 13''13 de Holloway ont écrasé la concurrence en demies et concrétisé la domination actuelle du champion du monde 2019. A Eugene, juste avant d’embarquer pour Tokyo, l’Américain a signé un chrono canon en 12''81, faisant de lui le favori au titre olympique à seulement 23 ans.

Au-delà de la plus haute marche du podium, une distinction argentée ou bronzée pour les deux Tricolores aurait une légère saveur d’inattendu. Car, "derrière Holloway" comme le disait la voix de France TV, se dressent tout de même trois hommes plus rapides que PML et Manga : l’Américain Devon Allen (13”18), et le Jamaïcain Ronald Levy (13''23) ont chacun remporté leur série, tandis que le compatriote de ce dernier, Hansle Parchment (13''23), n’a pu faire mieux que ramasser les miettes égrainées par Holloway. Une densité qui laissera donc place au verdict de l’instant. Celui qu’avait manqué Martinot-Lagarde, il y a cinq ans, pour cinq centièmes de seconde.

Tokyo 2020 C'était le jour de Grasse IL Y A 2 HEURES