Entrée en matière réussie pour Quentin Bigot. Dans la nuit de dimanche à lundi, le vice-champion du monde en titre a validé son ticket pour la finale du lancer de marteau avec un second jet à 78,73m – après un premier à 76,10 -, soit plus d'un mètre au-delà de la marquée demandée pour une qualification directe (77,50m). C'est également son 4e meilleur lancer en carrière. Personne n'a fait mieux dans ce groupe A, pas même le Polonais Pawel Fajdek, meilleur performeur de l'année (82,98m), qui n'a pas atteint les 77,50m (jets à 74,28m et 76,46m) et qui devra attendre le second concours pour savoir s'il disputera la finale.

Un lancer à 78,73 et Quentin Bigot assure sa qualification en finale du lancer de marteau

Bigot, N.5 mondial, a établi son record personnel en juin dernier (79,70m), du côté de Turku (Finlande). Il s'avance donc comme un vrai prétendant à la médaille du côté de Tokyo, alors qu'il y disputera sa première finale olympique mercredi, lui qui avait été éliminé en qualifications à Londres en 2012. "La finale, ça ne va être que du bonheur", a réagi l'intéressé sur France TV après sa qualification.

Une remontée spectaculaire pour Hassan

C'est l'une des images marquantes de la nuit au stade olympique de Tokyo. Championne du monde en titre et deuxième meilleure performeuse de la saison, Sifan Hassan s'est fait peur lors de la 2e série des qualifications pour les demi-finales du 1500m. La Néerlandaise a en effet chuté a près de 400m de l'arrivée, en trébuchant sur la Kényane Edinah Jebitok, elle-même tombée devant elle. Mais ce qui aurait pu se transformer en coup de tonnerre a finalement été suivi d'une spectaculaire remontée, puisque l'athlète de 28 ans a franchi la ligne d'arrivée en première position, en 4'05"17.

L'incroyable retour d'enfer d'Hassan : chute à 350m de la ligne et... victoire au bout !

A voir si cette dépense supplémentaire d'énergie aura une conséquence sur sa finale du 5000m, qu'elle disputera ce lundi à 14h40. L'autre principale favorite sur 1500m, Faith Kipyegon, n'a elle pas tremblé. La championne olympique en titre, meilleure performeuse de la saison, a enregistré le meilleur temps des séries en 4'01"40. Pas de problème non plus pour la Britannique Laura Muir ou encore l'Ethiopienne Freweyni Hailu, elles aussi à surveiller.

