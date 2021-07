"C'est moi le patron". L'Américain Rana Reider dirige toute l'année un groupe d'athlètes cinq étoiles, dont deux des favoris du 100 m hommes dimanche. Avec passion. Et beaucoup d'autorité. Sous son aile figurent le favori du 100 m américain Trayvon Bromell, le triple médaillé olympique Andre de Grasse, le champion olympique 2016 du 110 m haies Omar McLeod, le triple champion olympique du triple saut Christian Taylor, la vice-championne olympique de la longueur Blessing Okagbare, le champion du monde 2017 du relais 4x100 m britannique Adam Gemili, le co-recordman d'Europe du 100 m français Jimmy Vicaut...

Les membres de cette liste font rêver n'importe quel fan d'athlétisme. Leur coach Rana Reider, lui, les fait bosser. "Mon seul objectif est que des sportifs courent vite ou sautent loin. Mes athlètes savent que je fais tout pour qu'ils réussissent", résume à l'AFP le quinquagénaire américain, grand nom du petit milieu de l'athlétisme. Comment fait-il pour gérer les fortes personnalités de tous ses sprinteurs, aux égos réputés aussi gonflés que leurs quadriceps ?

S'ils boivent ou font la fête à la maison

"Mes attentes sont supérieures à celles des athlètes. C'est à eux de se mettre à mon niveau d'exigence car je vais les pousser jusqu'à un point qu'ils ne pouvaient pas imaginer, assène celui qui entraîne sur les installations de l'Université de Floride à Jacksonville. Pour ce qui est des égos, j'attends des athlètes qu'ils se tirent vers le haut, j'attends du 'trash talking'. Moi je les pousse à travailler à une intensité très très élevée. Ma personnalité ne passe pas avec tout le monde. Je suis assez dur. Je veux avoir affaire à des professionnels qui pratiquent comme moi un travail à plein temps."

Vous l'aurez compris, Reider n'est pas là pour ménager ses troupes. "C'est moi le patron, ajoute-t-il, cash. Je suis une sorte de PDG. S'ils entrent dans mon programme ils doivent le suivre à la lettre, et alors en cas d'échec je suis le seul responsable. Par contre s'ils boivent ou font la fête à la maison... Je suis assez agressif pour la nutrition, le repos. La fenêtre pour être athlète de haut niveau est courte, s'ils ne peuvent pas se dédier à cela entre 6 et 10 ans pour devenir les meilleurs des meilleurs..."

Avec lui, pas de statut ni de privilèges : "Les cadors des compétitions universitaires américaines espèrent être traités comme des rockstars. Quand tu viens dans mon groupe tu es juste un membre de plus, quelqu'un qui n'a encore rien fait au niveau pro, ton passé tout le monde s'en fout !"

Teddy Tamgho s'en inspire

Cet ancien athlète blessé très jeune est rapidement devenu coach avant de connaître plusieurs expériences notamment aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, puis de rentrer en Floride et de s'entourer d'une large équipe de spécialistes, qui a notamment inspiré l'ex-triple sauteur devenu entraîneur Teddy Tamgho, qui échange régulièrement avec Reider et a trouvé ce qualificatif des "Galactiques" du sprint.

Avec un débit passionné, Reider indique changer de logiciel lors des grands évènements. "Quand un athlète bat son record ou gagne une médaille c'est son heure pour briller, ça veut dire que j'ai réussi mon boulot, je m'efface", assure-t-il.

Comme tout le monde, il attend le 100 m olympique avec impatience et ambition. "En 2019 aux Mondiaux de Doha mon groupe a terminé 3e, 9e, 10e et 11e du 100 m, j'étais très déçu." Qu'attend-il dès lors de ses troupes dimanche? "Ne pas être déçu par leurs résultats". On l'espère pour eux.

