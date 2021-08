Athlétisme

Jeux Olympiques - Tokyo 2020 - La finale du 110m haies en vidéo, avec Martinot-Lagarde 5e et Aurel Manga 8e

TOKYO 2020 – Pas de podium et une grosse frustration pour les Bleus. Ce jeudi, Pascal Martinot-Lagarde (13"16) et Aurel Manga (13"38) ont respectivement fini aux 5e et 8e places de cette finale des Jeux Olympiques du 110m haies. Le titre est revenu au Jamaïcain Hansle Parchment (13"04). Grant Holloway, grand favori, doit se contenter que de l’argent (13"09). Revivez en intégralité la course.

00:00:20, il y a une heure