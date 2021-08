C'était le jour de Dawid Tomala. Le Polonais a été sacré champion olympique du 50 km marche, une des cinq épreuves délocalisées à Sapporo, à un millier de kilomètres au nord de Tokyo à la recherche de conditions météo plus clémentes, mais finalement comparables vendredi matin à celles de la capitale japonaise.

Tomala, 31 ans et venu du 20 km marche, s'est imposé en 3h50'8 devant l'Allemand Jonathan Hilbert, à 36", et le Canadien Evan Dunfee, à 51". Le recordman du monde et champion du monde 2017, le Français Yohann Diniz, a abandonné peu après la mi-course , pour la dernière course de sa carrière.