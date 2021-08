La légende d’Anita Wlodarczyk continue de s’écrire. L’athlète polonaise, qui domine son sport sans partage depuis près d’une décennie, a dominé sa discipline aux Jeux Olympiques de Tokyo. En finale, elle a maitrisé son sujet avec un lancer à 78,48m pour assurer un nouveau sacre. Elle devance la Chinoise Zheng Wang (77,03m) et sa compatriote Malwina Kopron (75,49m).

Triple championne olympique, une première (et dernière) sur ces Jeux

C'est simple : depuis les championnats d'Europe d'Helsinki en 2012, Anita Wlodarczyk a absolument tout gagné dans sa discipline. Elle vient de remporter un treizième titre consécutif et ainsi ajouter une ligne de plus à son palmarès déjà bien fourni. La Polonaise va aussi rester dans l'histoire de ces Jeux Olympiques à Tokyo, puisqu'elle sera la seule athlète à devenir triple champion olympique sur ce tournoi. De quoi donner encore un peu plus de poids à son exploit.

Côté Français, Alexandra Tavernier repart du Japon avec un petit peu de frustration. Elle a réussi à améliorer son score (74,41m) sur son dernier jet, mais il restait insuffisant pour pouvoir monter sur le podium, puisque la polonaise a décroché sa médaille de bronze à 75,49m.

