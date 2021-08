Un souffle. Un cheveu. Un presque rien. Pascal Martinot-Lagarde est passé tout près de s'offrir une première médaille aux Jeux Olympiques, ce jeudi, à Tokyo. Très exactement six centièmes l'ont séparé du Jamaïcain Ronald Levy, troisième. Le Français était dans le rythme mais il a dû s'incliner, terminant derrière Jamaïcains et Américains. Et cette fois, le coup est rude. Parce qu'à 29 ans, le hurdler français lutte de plus en plus souvent avec un ischio-jambier droit grinçant. Ces derniers mois, il n'a cessé de faire l'impasse sur plusieurs compétitions d'envergure pour offrir un peu de répit à son organisme et assurer sa présence à Tokyo.

Absent des Championnats de France et d'Europe à la fin de l'hiver dernier, "PML" a cravaché. "J'en ai chié cette année, a-t-il confié sur France TV après sa course. Aujourd'hui, je n'ai couru ni avec le corps ni avec la technique mais avec du courage. J'ai couru aveugle, même. Mon corps est en vrac et à chaque fois, je me bats avec moi-même pour essayer de faire des trucs bien. C'est la tête qui m'a emmené là."

A 6 centièmes du podium : Martinot-Lagarde frustré par une finale supersonique

Il y a cinq ans, c'était une médaille en chocolat et là...

A temps pour le grand rendez-vous, l'athlète tricolore est monté en puissance jusqu'à cette finale. 13"37 en séries, alors sa meilleure performance de l'année. Puis 13"25 en demies. Et enfin 13"16 en finale. "Ce n'est pas une mauvaise course, a-t-il analysé, en sanglots. 13"16, c'est très bien. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à faire ça. Mais je suis quand même déçu". Pourtant, compte tenu de l'état de forme qui était le sien il y a peu, Martinot-Lagarde n'a pas grand-chose à se reprocher. Mais le Français accumule les frustrations aux Jeux. Et ça pèse lourd.

A Rio, déjà, il était passé à deux doigts d'enlever la médaille de bronze. Il avait finalement été battu, pour cinq petits centièmes, par son compatriote et ami Dimitri Bascou. "Je n'ai toujours pas de médaille olympique et j'ai mal, a-t-il noté, très affecté par ce constat. Il y a cinq ans, c'était une médaille en chocolat et là, c'est la cinquième place." Avec le chrono qu'il a établi ce jeudi en finale, "PML" aurait décroché une médaille à n'importe quelle autre Olympiade, exceptée celle de Londres. Touché mais pas coulé, le hurdler a donc souhaité s'envoyer un message : "En 2024, à Paris, il faut que ça passe."

