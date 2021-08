Athlétisme

Jeux Olympiques - Tokyo 2020 - Revivez le 110m haies de Kevin Mayer en vidéo

TOKYO 2020 - Kevin Mayer a plutôt bien lancé sa journée. Le Français a survolé sa série sur le 110m haies. Il a semblé déçu par son chrono (13"90), et la deuxième série lui a donné raison de l'être : Damian Warner a lui établi un nouveau record olympique (13"46) et ainsi creusé l'écart en tête du classement. Le Français grimpe à la 4e place de ce décathlon, à 127 points du 3e. Revivez sa course.

00:00:19, il y a une heure