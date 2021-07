C'est un avantage autant qu'un inconvénient. Le 100 mètres des Jeux Olympiques écrase tout. Un athlète aura beau dominer l'épreuve aux Mondiaux ou à la Ligue de diamant, il ne sera jamais tout à fait sur le toit du monde s'il n'y brille pas sur la plus grande scène de la planète. Elaine Thompson-Herah n'a pas ce problème-là. La Jamaïcaine a gagné partout, y compris ce samedi à Tokyo , où elle s'est adjugé un deuxième titre olympique consécutif.

De loin, on pourrait donc croire que sa performance du jour a découlé d'une suite logique. Il n'en est rien. Depuis 2016 et son fabuleux doublé de Rio, la sprinteuse n'avait gagné… aucun titre majeur en individuel. Voilà pourquoi l'athlète de 29 ans était loin d'être la favorite pour le grand rendez-vous japonais. "J'étais très nerveuse avant ma course, même si j'avais déjà gagné deux médailles d'or, a-t-elle expliqué en conférence de presse. J'ai essayé de combattre cela."

Tokyo 2020 Maman la plus rapide du monde, Fraser-Pryce prendra sa retraite en 2022 IL Y A UNE HEURE

10"61 : La ligne droite historique de la fusée Thompson-Herah et le triplé pour la Jamaïque

Il y a encore deux mois, Thompson-Herah n'était même pas certaine de pouvoir participer à la fête. La raison ? Une blessure au tendon d'Achille avait bouleversé sa feuille de route. "Je remercie Dieu car […] je ne pensais pas pouvoir me présenter ici, a-t-elle assuré. Mais j'ai cru en moi, et l'équipe autour de moi a été très bonne. Aux sélections, je me suis qualifiée en terminant 3e du 100 et du 200 m mais j'étais embêtée par cette blessure."

Je ne regarde pas les statistiques

Son retour express au premier plan est donc un véritable exploit. Et une jolie surprise. Son chrono, 10"61 avec un vent défavorable, est la deuxième meilleure performance de l'histoire, à égalité avec celle de Florence Griffith-Joyner, également détentrice du record. "Je ne regarde pas les statistiques, a-t-elle confié. Je ne pensais pas courir si vite ce soir. Je me disais : 'Allez tu l'as déjà fait, tu peux le refaire'. Derrière ce 10"61, il y a beaucoup de travail. Je pense que j'aurais pu faire ce temps avant, en 2016".

Heure Olympique – La question du jour : qui pour remporter le 100 m hommes ?

A Rio, elle s'était imposée avec un dixième de plus. Un gouffre que le développement de nouvelles chaussures révolutionnaires ne suffit peut-être pas à expliquer. "J'ai fait ma meilleure course, a certifié la Jamaïcaine. Je ne pense pas pouvoir faire mieux." Elle a donc bien choisi son moment.

Tokyo 2020 Heure Olympique – La question du jour : qui pour remporter le 100 m hommes ? IL Y A UNE HEURE