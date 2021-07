Les marthoniens et les marcheurs n'auront vraisemblablement pas le soutien populaire pour aller au bout de leur parcours aux JO. Les organisateurs des Jeux Olympiques et les autorités japonaises ont appelé mardi le public à "s'abstenir" et à ne pas assister aux épreuves de ces deux disciplnes en raison des risques sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Même si elles sont prévues à Sapporo, qui se situe à plus de 800 kilomètres de Tokyo. De nouvelles restrictions concernant le public pour les autres compétitions des JO sont attendues d'ici la fin de cette semaine.

Tokyo 2020 La jeune maman Guillon-Romarin écartée des JO : une "décision patriarcale et pleine d'injustice" IL Y A 17 HEURES

Tokyo 2020 Lavillenie confirme, Duplantis domine, Bol flambe HIER À 16:14