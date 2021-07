Renaud Lavillenie confirme son retour en forme à l'approche des Jeux Olympiques de Tokyo. Le champion olympique 2012 du saut à la perche a égalé sa meilleure performance de la saison avec un saut à 5,92 m dimanche au meeting de Ligue de diamant de Stockholm, remporté par le Suédois Armand Duplantis (6,02 m).

"Je travaille pour trouver la rythme sur ma course d'élan pour me battre au plus haut niveau. Je sais qu'il me reste du travail avant les Jeux olympiques. La perche, ce n'est jamais facile, je préfère avoir certaines difficultés maintenant pour être le meilleur possible à Tokyo", a déclaré le Français. "Pour battre Mondo (Duplantis) il faut espérer qu'il fasse une ou deux erreurs et être soi-même au top du top. Le battre sans sauter 6 m sera presque impossible, mais j'y travaille. On ne sait jamais, c'est ça le sport", a-t-il continué.

Comme à Oslo jeudi, Renaud Lavillenie a connu un début de concours difficile avec deux échecs à 5,62 m avant de faire l'impasse pour garder un ultime essai, réussi, à 5,72 m. Il a ensuite passé 5,82 m du premier coup puis 5,92 m au 2e essai pour prendre la 3e place du concours et faire aussi bien qu'à Chorzow le 20 juin. Il a été devancé, comme à Oslo jeudi, par l'Américain Sam Kendricks (5,92 m) et par le Suédois Armand Duplantis, pour son 3e concours à plus de 6 m de l'été.

A moins d'un mois des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août), Duplantis (21 ans) a confirmé son statut d'immense favori en passant facilement 5,82, 5,92 puis 6,02 m à chaque fois au premier essai. Il s'est ensuite attaqué à 6,19 m pour améliorer son propre record du monde (6,18 m réussis en 2020), sans succès.

Bol brille sur le 400 m haies

Femke Bol a également brillé dans la capitale suédoise. Prodige de l'athlétisme néerlandais, elle est devenue à 21 ans la 4e meilleure performeuse de tous les temps sur 400 m haies en remportant sa course en en 52 sec 37. Poussée jusqu'au bout par l'Américaine Shamier Little (2e en 52 sec 39, 5e meilleure performeuse de tous les temps), Femke Bol a battu de près d'une seconde son record personnel qui datait de jeudi (53.33 à Oslo).

La double championne d'Europe en salle (400 m et 4x400 m cet hiver) a échoué à trois centièmes de seconde du record d'Europe de la Russe Yulia Pechonkina (52.34 en 2003), qui a fait office de record du monde jusqu'en 2019. Depuis, les deux Américaines Dalilah Muhammad (deux fois en 2019) puis Sydney McLaughlin il y a une semaine ont amélioré le record du monde de la distance, en pleine ébullition.

Quelques minutes plus tard, chez les hommes, le Brésilien Alison dos Santos s'est imposé après une course spectaculaire en 47 sec 34, son 4e record d'Amérique du Sud d'affilée depuis début mai, trois jours après avoir couru en 47 sec 38 à Oslo. Et pourtant, dos Santos a été gêné par une erreur de l'athlète des îles vierges britanniques Kyron McMaster, qui s'est brièvement décalé dans le couloir du Brésilien après la huitième haie, avant de chuter un peu plus loin. Le Brésilien s'est placé à la 14e place du bilan de tous les temps et à la 3e place du bilan de la saison, de quoi en faire un sérieux outsider pour les Jeux olympiques.

