Je ne prends jamais d'anti-inflammatoires, donc ça a des effets fantastiques sur moi quand j'en prends tous les cinq ans. On a abattu ce joker et c'est vrai que, cet après-midi, je n'ai quasiment plus rien ressenti grâce à ça", a-t-il expliqué à Cette fois, la douleur était trop forte. Et Kevin Mayer a donc décidé de revoir ses principes, même les plus fondamentaux. Touché par un mal de dos depuis son arrivé à Tokyo, le Français, pas vraiment à l'aise avec l'idée de prendre des anti-inflammatoires, a finalement décidé de déroger à sa règle. "ça", a-t-il expliqué à RMC

2,08m pour se donner de l'espoir : Mayer a tutoyé ses limites à la hauteur

Je vais douiller

Pour rappel, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas sur la liste des produits interdits. Mayer est donc bien évidemment dans ses droits. Mais avant ces JO, il n'avait jamais fait recours à cette solution. "Je sais qu’à la fin du décathlon, quand je vais arrêter d’en prendre, je vais douiller", a-t-il ajouté. Cette décision de recourir aux anti-inflammatoires a été prise en concernation avec ses entraîneurs Alexandre Bonacorsi et Jérôme Simian.

"Quand je parlais de ne pas prendre de plaisir. J'ai pris des anti-inflammatoires et là je ne sens plus rien. Je perds pas mal de points, je suis un peu déçu. Je suis un passionné de décathlon, j'ai donné ma vie à ce sport. Cela m'attriste de ne pas pouvoir m'exprimer. Je ne suis vraiment pas fan des anti-inflammatoires, ça fait 5 ans que je n'en avais pas pris mais il faut savoir utiliser son joker", avait-il confié un peu plus tôt à France Télévisions. Loin derrière le Canadien Damian Warner, qui domine les débats avec 4722 points, Kevin Mayer n'occupe que la 5e place (4340 points) du décathlon à la mi-parcours.

