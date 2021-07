La Française Rouguy Diallo a réussi à se sortir des qualifications du triple saut des Jeux olympiques de Tokyo vendredi et sautera en finale dimanche. Grâce à son premier essai à 14,29 m (-0,1 m/s de vent), l'athlète coachée par l'ex-sauteur Teddy Tamgho s'est classée 10e des qualifications (les 12 premières passent en finale). Elle y défiera l'immense favorite vénézuélienne Yulimar Rojas, la 2e performeuse de tous les temps (15,43 m) à sept centimètres du record du monde de l'Ukrainienne Inessa Kravets (15,50 m en 1995).

"L'objectif c'était d'obtenir le ticket pour la finale, maintenant on remet les compteurs à zéro, a réagi Diallo. J'avais un peu de mal à trouver mes marques mais au moins ça m'a fait une bonne préparation pour la finale, j'ai pris quelques repères. En finale, je prendrai plus de risques. Là, j'avais peur de mordre un saut et je voulais vraiment assurer pour aller en finale. Etre en finale c'est quelque chose d'énorme, je vais pouvoir me lâcher en course et en saut et chercher une perf."

