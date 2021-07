La jeune athlète namibienne Christine Mboma (18 ans), révélation de l'année sur 400m, ne pourra pas s'aligner sur sa distance favorite aux Jeux olympique de Tokyo à cause d'un taux de testostérone naturellement trop élevé, a indiqué le comité olymique namibien vendredi. Devenue par surprise la 7e meilleure performeuse de tous les temps sur 400m mercredi à Bydgoszcz (Pologne) en 48"54, Christine Mboma est finalement concernée par le règlement sur les athlètes hyperandrogènes, comme la Sud-Africaine Caster Semenya.

Mboma pourra participer au 200m

Mboma et sa compatriote Beatrice Masilingi (18 ans également), qui ont toutes les deux explosé au plus haut niveau ces derniers mois, ont été récemment testées en Italie près de leur camp d'entraînement. "Les résultats du centre de test indiquent que les deux athlètes ont un taux de testostérone naturellement élevé (...) elles ne sont pas éligibles pour les évènements allant du 400m au mile (1.609 m)", écrit le comité olympique namibien dans un communiqué. Entré en vigueur en 2019, le règlement sur l'hyperandrogénie impose aux athlètes concernées de suivre un traitement pour faire baisser leur taux de testostérone pendant six mois consécutifs avant de pouvoir participer à une compétition internationale du 400 m au mile (1.609 m).

Tokyo 2020 Richardson confirme avoir été contrôlée positive à la marijuana IL Y A UNE HEURE

Mboma, meilleure performeuse de l'année, et Masilingi, se retrouvent donc privées de 400 m aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août), où Caster Semenya ne pourra pas défendre ses deux titres acquis sur 800 m. Les deux Namibiennes seront cependant du voyage au Japon où elles se concentreront sur le 200m, discipline où elles figurent par contre loin des meilleures mondiales. "Nous sommes optimistes pour leur futur en tant qu'athlètes d'élite. Cela ne doit pas être vu négativement mais plutôt comme un nouveau challenge ou une nouvelle opportunité", écrit leur comité olympique.

Tokyo 2020 Lemaitre et Mekhissi privés de JO, pas de surprise pour Vicaut, Bosse, Bigot et Martinot-Lagarde IL Y A UNE HEURE