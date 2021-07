Tokyo 2020

On avait idée du trio. On se doutait que ça irait vite. Mais on n'imaginait pas forcément que Shelly-Ann Fraser-Pryce quitterait le tartan tête basse. Parce que la Jamaïcaine n'a pas réussi le triplé tant escompté, celui qui l'aurait hissée tout en haut, toute seule. Finalement, elle voit Elaine Thompson-Herah revenir à sa hauteur. Sacrée en 2016, la Jamaïcaine conserve son titre dans un temps stratosphérique puisqu'elle a conclu la ligne droite en 10''61, record olympique. 10''61, c'est aussi un chrono qui lui permet de devenir la deuxième meilleure performeuse mondiale de l'histoire. Avec un vent défavorable de 0,6m/s s'il vous plait.

10"61 : La ligne droite historique de la fusée Thompson-Herah

Thompson-Herah, lancée au couloir 4, n'a pas pris le meilleur départ des huit finalistes. Loin de là, même (0"150). Fraser-Pryce est partie plus vite (0"139). Mais "Mummy Rocket", 10"63 cette saison, a semblé plus crispée que sa principale adversaire. La championne olympique en titre a traversé le stade olympique de Tokyo avec un relâchement certain. Vite, elle est passée devant la foulée de Fraser-Pryce qui s'est accrochée, sans pouvoir raccrocher les wagons avec la loco Thompson.

La Jamaïque toujours au top

Fraser-Pryce s'est crispée et a conclu sa course en 10''74, soit un centième de moins que lors d'une demie qu'elle avait dominée de la tête et des épaules. Derrière elle, pas de Marie-Josée Ta Lou, une nouvelle fois quatrième et malheureuse aux JO. Mais une autre Jamaïcaine : Shericka Jackson. Médaillée de bronze sur 400 mètres il y a cinq ans, la sprinteuse de 27 ans a parfaitement réussi sa "descente" sur la ligne droite. 10''76, meilleur chrono de sa carrière. Le jour où ça comptait le plus.

Ce succès de Thompson-Herah, c'est aussi et encore celui de la Jamaïque, qui place une nouvelle fois trois femmes sur le podium. En 2008, elles étaient déjà trois (Fraser, Simpson et Stewart à égalité). En 2012 et 2016 ? Deux (Fraser-Pryce et Campbell-Brown en 2012, Thompon et Fraser-Pryce en 2016). Bref, la mainmise est totale. Et toujours d'actualité. Le roi Bolt a peut-être laissé le flambeau chez les hommes, mais chez les femmes, la Jamaïque garde le pouvoir.

