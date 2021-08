Athlétisme

Tokyo 2020 : Jimmy Vicaut termine 5e de sa demi-finale du 100 m, remportée par Fred Kerley devant Andre De Grasse

TOKYO 2020 - Jimmy Vicaut, finaliste olympique à Rio en 2016, a été éliminé ce dimanche à Tokyo en demi-finale du 100 m des Jeux Olympiques. Le Français de 29 ans a pris la 5e place de sa course, la première des trois demies, en 10"11. L'Américain Fred Kerley (9"96) et le Canadien Andre De Grasse (9"98) restent en course pour une médaille sur la distance reine.

00:01:25, il y a une heure