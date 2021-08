Athlétisme

Tokyo 2020 : L'Italie remporte le 4x100m (H) : la course en vidéo

JEUX OLYMPIQUES - Le sprint italien ne s'arrête plus dans ces JO de Tokyo 2020. Déjà sacré par l'intermédiaire de Marcell Jacobs sur 100m, le voilà en or sur 4x100m. Le quatuor de l’Italie, constitué de Lorenzo Patta, Jacobs, Eseosa Desalu et Filippo Tortu a triomphé vendredi, pour un centième devant la Grande-Bretagne, grâce notamment à un finish fantastique de Tortu. Voici la course en vidéo.

00:00:55, il y a une heure