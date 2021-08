Athlétisme

Tokyo 2020 - La plus belle journée de l'athlé, c'est mardi : trois raisons de ne pas la louper !

Tokyo 2020 - Si vous aimez l'athlétisme, vous ne devez surtout pas rater la journée de mardi. Au programme : la finale du 400m haies avec le duel Warholm - Benjamin, la finale de la perche avec Lavillenie opposé à Braz et surtout le favori Duplantis. Et pour finir : la finale du 200m femme avec Thompson-Herah qui peut réaliser un doublé 100m et 200m sur deux Jeux Olympiques consécutifs.

00:15:16, il y a 38 minutes