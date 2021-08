Athlétisme

Tokyo 2020 - Lavillenie au bout de lui-même, Duplantis en superman : superbe finale à la perche

JEUX OLYMPIQUES - Stéphane Caristan et l'équipe de "L'heure olympique" revient sur la performance d'Armand Duplantis lors de la finale de la perche. Le suédois 21 ans, à deux doigts de signer le record du monde. Renaud Lavillenie, lui, est allé au bout de ses forces et de son courage pour terminer, au pied du podium, car "on n'abandonne aux JO" selon Stéphane Caristan.

00:08:28, il y a une heure