Tokyo 2020

Mahiedine Mekhissi n'ira pas à Tokyo. Le triple médaillé olympique ne participera pas aux JO (23 juillet-8 août), après avoir raté sa dernière occasion de décrocher les minima sur 3000 m steeple en abandonnant mardi lors du meeting de Castellon (Espagne). La date limite pour réaliser le chrono qualificatif (8 min 22 sec) est fixée à ce soir, minuit.

Premier 3000m steeple depuis 2018... et abandon

Le Français (36 ans), qui disputait son premier 3000 m steeple depuis l'Euro 2018, a été très rapidement décroché, incapable de suivre le rythme, et a préféré s'arrêter peu avant la mi-course. Mekhissi, qui était en quête d'une 4e participation aux Jeux, s'était inscrit in extremis à ce meeting espagnol après avoir déclaré forfait pour les Championnats de France en raison d'une contracture à un mollet, le week-end dernier à Angers. Il avait déjà manqué les Mondiaux de Doha en 2019, pour se faire opérer une 2e fois du tendon d'Achille.

Mekhissi possède l'un des plus beaux palmarès de l'athlétisme français et a été l'un des rares à pouvoir perturber l'hégémonie kényane sur le 3000 m steeple ces dernières années. Outre ses trois médailles aux JO (argent en 2008 et 2012, bronze en 2016), le coureur rémois a glané deux podiums aux Championnats du monde (3e en 2011 et 2013) et cinq titres de champion d'Europe (quatre sur 3000 m steeple en 2010, 2012, 2016, 2018, un sur 1500 m en 2014).

