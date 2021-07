Leur amitié est tellement sincère que les sobriquets qu'ils se donnent pourraient paraître vexants. L'un est "le bébé". L'autre est "le grand-père". Armand Duplantis et Renaud Lavillenie s'étaient taquinés à distance, dans leur jardin respectif, durant le confinement. Puis ils ont bataillé, un peu plus sérieusement, aux quatre coins du Vieux Continent. Ce samedi, ils se retrouvent au sommet de l'Olympe pour y viser de nouvelles hauteurs à la perche.

Lavillenie est à Tokyo pour y décrocher une troisième breloque, après avoir enlevé l'or à Londres et l'argent à Rio. Duplantis ne prétend à rien d'autre que le titre olympique si ce n'est de battre, une nouvelle fois, son propre record du monde.

Tokyo 2020 Diallo en finale du triple saut IL Y A 35 MINUTES

L'un est dans la stratosphère, l'autre un peu plus haut encore, car les trajectoires ne sont pas tout à fait les mêmes. Question d'âge, évidemment : au pic de la carrière du Français, le Suédois né aux Etats-Unis l'admirait à la télévision ou sur les posters accrochés aux murs de sa chambre.

Lavillenie a la cheville qui grince

Depuis, "Mondo" a décroché la Lune, plutôt deux fois qu'une, il y a un an et demi. L'Auvergnat, lui, lutte avec un corps usé par le défi des lois physiques et le regard toujours tourné vers les 6 mètres. Son hiver fut franchement prometteur, l'un des meilleurs de sa carrière, avec un saut à 6,06m chez lui, au All Star Perche, et une tentative de nouveau record mondial. La suite ? Une blessure au mollet avant les Championnats d'Europe, en mars. Et une entorse à la cheville, le 11 juillet, lors d'une ultime répétition avant de s'envoler pour Tokyo.

C'était du Lavillenie vintage : Revivez son saut magistral à 6,06m

Le perchiste de 34 ans a fait ce qu'il a pu pour retrouver des sensations, à Kobe, où l'équipe de France était en stage avant de s'installer dans le Village olympique. "J'ai réussi à m'engager, avec les pointes, a-t-il confié cette semaine. J'ai fait des séances de course très rapides pour voir la réaction de la cheville, j'ai plusieurs éléments encourageants. Mais je sens toujours que ma cheville est sensible, je continue les soins, je ne désespère pas. Ma préoccupation, désormais, c'est de faire diminuer la douleur. Le grand verdict sera samedi matin, je reste confiant."

Son défi s'annonce franchement relevé. Ces dernières semaines, il tentait de réajuster sa course d'élan pour chahuter les autres références de la discipline, notamment Sam Kendricks, seul homme à avoir battu Duplantis plus d'une fois, et forfait après avoir été testé positif à la Covid-19

Lavillenie : "J'avais un duel à distance avec Duplantis, j'avais à coeur de rebondir"

"Pour battre Mondo, il faut espérer qu'il fasse une ou deux erreurs et être soi-même au top du top, disait "Air Lavillenie" en juin dernier, avant sa blessure. Le battre sans sauter 6 m sera presque impossible, mais j'y travaille. On ne sait jamais, c'est ça le sport."

Duplantis, (presque) jamais sous les 6 mètres

Le Français n'a franchi cette barre symbolique qu'à deux reprises cette année, alors qu'il ne l'avait plus fait depuis… 2016. Et lors de la saison estivale, il a plafonné à 5,92m. Duplantis, lui, n'a jamais sauté sous les 6m cette année, sauf à Gateshead, où il pleuvait. Il a même établi la meilleure performance de l'année, à 6,10m… deux fois (Belgrade et Hengelo).

Lavillenie : "L'objectif, c'est clairement de monter sur le podium à Tokyo"

A Tokyo, le Suédois ne se contentera de rien d'autre que l'or, et ses Jeux ne seront parfaits qu'en cas de nouveau record du monde. Le perchiste de 21 ans l'a déjà battu deux fois en quelques jours, à 6,17m et 6,18m en février 2020. Lavillenie avait mis vingt ans à effacer la marque de Sergeï Bubka.

L'exigence n'est donc pas tout à fait la même. "Naturellement, vous avez cette pression sur vous et les gens attendent de vous que le job soit fait, nous a confié Mondo. J'essaie juste de ne pas laisser le moment m'envahir. Je me sens en forme, en confiance. Bien sûr qu'il y aura du stress, ce sont les Jeux… Mais je me sens capable de gérer, je suis détendu. Je n'ai pas de problèmes ou d'excuses. Je veux juste y être et entrer dans la compétition." Si la gestion pression est l'un des thèmes de cette olympiade, elle n'est visiblement pas un sujet pour lui. Au moins jusqu'à cette nuit.

Lavillenie : "Les JO 2016 ? Ça ne peut pas être un échec, je fais un concours parfait"

Tokyo 2020 Barega plus fort que Cheptegei et champion olympique du 10.000 m IL Y A UNE HEURE