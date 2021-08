Il avait créé la surprise vendredi en se qualifiant en finale du 3000m steeple des JO de Tokyo. Si Djilali Bedrani, autre Tricolore attendu sur cette distance était passé au travers, Alexis Phelut s’était qualifié pour la première finale olympique de sa carrière. Mais ce lundi, la marche était trop haute. En finale de l’épreuve, le Clermontois de 23 ans a échoué à la 12e place d’une course dominée par le Marocain Soufiane El Bakkali en 8’08’’90. L’Ethiopien Lamecha Girma et le Kényan Benjamin Kigen terminent respectivement deuxième et troisième de la course.

Le Français, 7e après le premier kilomètre et encore au contact des touts meilleurs, a ensuite eu du mal à suivre le rythme des favoris quand la course s’est emballée. Il a rétrogradé rapidement sur la piste et n’a pu faire mieux qu’une douzième place. La première médaille française en athlétisme devra encore attendre.

El Bakkali, l'héritage d'El Guerrouj

El Bakkali, qui partait avec l’étiquette du favori, a lui répondu aux attentes. Le coureur de Fès, 4e sur la distance aux Jeux Olympiques de Rio, a accéléré dans les 200 derniers mètres pour déposer les Ethiopiens qui avaient fait la course en tête.

Soufiane El Bakkali est ainsi devenu le premier Marocain médaillé d’or depuis Hicham El Guerrouj en 2004. La légende marocaine avait réalisé le doublé 1500m/5000m à Athènes. L’athlète de 25 ans a surtout mis fin à Tokyo à l’incroyable domination kényane sur la distance, après neuf titres olympiques consécutifs depuis 1984. El Bakkali succède ainsi à Conseslus Kipruto, vainqueur il y a cinq ans à Rio et absent cette année.

