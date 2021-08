Tokyo 2020

L'expérience olympique aura été amère. Mais Renaud Lavillenie a fait honneur aux Jeux. Et à son rang. En souffrance, après une entorse contractée au début du mois de juillet et victime d'une chute à l'échauffement à Tokyo, le Français, doublé médaillé aux Jeux, n'a pu réussir la passe de trois. Il se classe huitième d'un concours qu'il aura géré avec sa tête et à l'économie. Il n'avait pas beaucoup d'essence dans le moteur. Il a tenté d'aller à l'essentiel, jusqu'à échouer définitivement à 5,92 mètres.

Avant de démarrer, les Jeux avaient mal commencé pour lui. Quand il s'est blessé à la cheville gauche du côté de Sotteville-lès-Rouen, Renaud Lavillenie avait compris qu'il ne défendrait pas ses chances à 100%, à Tokyo. Victime d'une entorse qu'il a soignée du mieux possible jusqu'à son envol pour les Jeux Olympiques, le Français avait passé le premier obstacle, samedi en qualification. Avec grand peine et une entrée en lice compliquée (trois essais à 5,50m), il avait tout de même composté son billet pour la finale.

La grosse frayeur : la chute spectaculaire de Lavillenie à l'entraînement

Les dents serrées

Celle-ci a pris un peu plus de plomb dans l'aile avant même le premier saut officiel du jour. A l'échauffement, le champion olympique de Londres a chuté lourdement et d'assez haut. Si bien qu'on a fini par se demander si l'ancien recordman du monde participerait au concours. Il y est bel et bien allé, en serrant les dents, en se mordant les lèvres, en se testant beaucoup et en se "glaçant" le talon droit, également. On l'a vu échanger avec son coin. "De toute façon, je n'ai plus le choix. Ça ne va pas mieux, mais ça n'empire pas", a-t-il lancé après avoir passé 5,70 au premier essai.

Des impasses à 5,55 puis à 5,80, parce qu'il n'avait pas le choix, et puis le retour sur le sautoir à 5,87. Pour une première tentative avortée, suivie de boitillements. Et une nouvelle impasse, pour le "all in" à 5,92 mètres. Le premier de ses deux sauts fut encourageant. Le second, moins. Ce fut le dernier. Un rêve est passé. Cruauté.

