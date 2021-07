Omar McLeod, champion olympique en titre du 110 m haies, a étalé toute sa rage contre la fédération jamaïcaine lundi lors de la conférence de presse qui précède le meeting de Ligue de diamant de Gateshead. "J'ai toujours le coeur brisé. J'ai l'impression de ne pas avoir eu une opportunité juste de me qualifier avec ce calendrier ridicule, le pire que je n'ai jamais vu, lors des Trials jamaïcains", a-t-il indiqué.

Omar McLeod avait complètement raté à la surprise générale la finale des sélections jamaïcaines le 27 juin (8e et dernier après avoir tapé la première haie), et n'avait pas été repêché par sa fédération. "Nous avons eu les demi-finales tard le soir, puis le pays appliquant un couvre-feu nous n'avons pas réussi à trouver de la nourriture avant de rentrer à l'hôtel, où nous avons juste trouvé une salade et une soupe avant de revenir au stade à 5hdu matin pour la finale à 8h. C'est tellement stupide. Tu ne traites pas de cette façon une épreuve qui a donné au pays un champion olympique", s'est insurgé le champion de Rio.

"Je suis venu à ces 'Trials' prêt à me battre pour gagner ma place sur le terrain, mais le matin j'ai eu des crampes avant la course, je ne savais pas quoi faire, je pensais que la fédération allait m'aider, avec une exemption médicale par exemple comme ça avait déjà été fait avec Usain Bolt ou d'autres athlètes, a-t-il ajouté, très ému. J'ai déjà prouvé mon niveau à maintes reprises, j'ai débarqué aux Trials en leader mondial (il est désormais le 2e plus rapide de la saison). Je pensais pouvoir courir un record national voir le record du monde vu la forme incroyable que j'avais", a indiqué l'athlète de 27 ans, également champion du monde en 2017.

