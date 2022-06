Sasha Zhoya frappe les esprits. Le jour de ses vingt ans, la jeune promesse de l'athlétisme français a signé, avec un chrono canon, les minima pour les Championnats du monde à Eugene (Etats-Unis, 15-24 juillet) en s'imposant sur 110 m haies aux Championnats de France, samedi à Caen.

Sur la piste normande, Zhoya s'est imposé en l'absence de Wilhem Belocian, touché aux ischio-jambiers et d'ores et déjà forfait pour Eugene, et Pascal Martinot-Lagarde, qui souffre lui d'une angine. Il a devancé Aurel Manga (13.41) et Just Kwaou-Mathey (13.51).

Avec 13 sec 17 (vent: -0,5 m/s), Zhoya, qui vit son premier été en seniors, est devenu le sixième meilleur performer mondial de l'année, et le meilleur au niveau européen. Et ce, malgré une fissure d'un ménisque, subie il y a deux semaines avant sa course à Genève, qui va lui valoir une infiltration la semaine prochaine, a-t-il révélé en zone mixte.

En séries déjà, le jeune hurdler avait impressionné avec une course bouclée en 13 sec 24. Jusque-là, Zhoya n'avait jamais couru plus vite que 13 sec 40. En une journée, il a ainsi retranché plus de deux dixièmes à son record personnel. L'année dernière, le Franco-Australien avait été sacré champion du monde et d'Europe juniors, sur des haies moins hautes (99 cm contre 1,06 m). Il s'était aussi emparé du record du monde juniors du 110 m haies.

100 m : Fall encore sacré

Sur le 100 m, c'est Mouhamadou Fall qui a été sacré champion de France. Avec un chrono en 10"19, avec vent nul, le sprinter de 30 ans a remporté son troisième sacre de rang aux Championnats de France.

800 m : Robert encore le plus fort

Le Toulousain Benjamin Robert (1:48.58), en grande forme, a dominé Gabriel Tual (1:48.89) et Pierre-Ambroise Bosse (1:49.17) en finale du 800 m.

Vainqueur de la Ligue de diamant de Paris la semaine dernière, Robert a de nouveau fait parler son finish pour distancer ses deux concurrents qui devraient l'accompagner dans trois semaines aux Championnats du monde de Eugene (15-24 juillet), après avoir tous les trois participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 (Tual 7e, Bosse demi-finaliste, Robert éliminé en séries).

"Les expériences de l'an dernier me servent aujourd'hui. Je me sens plus fort, j'ai travaillé dur, tous les jours. J'ai pu me ressaisir après mon élimination en séries des JO l'an passé", a commenté Robert (24 ans) à la suite de son troisième titre consécutif. "J'essaierai d'aller en finale aux Mondiaux et après tout sera possible, il n'y aura pas de favoris."

"Cette densité c'est une fierté", a-t-il ajouté, alors que les trois feront figure d'outsiders au rendez-vous américain sur l'incertain double tour de piste. "Ils (Robert et Tual) ont réveillé ma bestialité. Aujourd'hui on a une véritable armada française", a apprécié l'expérimenté Pierre-Ambroise Bosse (30 ans), champion du monde 2017 de retour au premier plan.

