Usain Bolt a failli craquer. Alors qu'il a pris sa retraite depuis maintenant quatre ans, après les Mondiaux de 2017, le Jamaïquain a bel et bien songer à un retour pour les Jeux Olympiques de Tokyo. "Quand j'ai dit à mon coach que je prenais ma retraite, il m'a dit de m'asseoir et m'a dit ': 'Si tu prends ta retraite, c'est fini. Je ne ferai pas de tournée de retour. Donc sois bien sûr que tu veux prendre ta retraite.' Je suis venu le voir en 2019 et je lui ai demandé : 'qu'est-ce que tu penses d'un retour pour les JO ?'. Il m'a regardé et m'a dit : 'Ne commence même pas'", a-t-il révélé à la BBC.

Face à la volonté de son coach, et malgré sa volonté, Bolt a donc fini par faire marche arrière. "S'il n'y a pas mon coach, je ne vais pas le faire car je crois en lui et s'il dit non, c'est non, mais ça m'a démangé de revenir. Maintenant, c'est trop tard. Si j'avais dû revenir, ça aurait été pour les JO", a assuré Bolt, qui exclut donc un possible come-back dans un futur plus ou moins proche. Cette fois, c'est bel et bien fini.

