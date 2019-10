Fortunes diverses pour les ex-athlètes d'Alberto Salazar. Yomif Kejelcha a remporté dimanche le semi-marathon de Valence. L'Ethiopien s'est imposé en 59'05" devant le Kényan Bernard Ngeno (59'07"). La Néerlandaise Sifan Hassan a quant à elle été battue.

Hassan, qui envisagait de battre le record du monde de la distance (1h04'51") établi sur ce même parcours par la Kényane Joyciline Jepkosgei en 2017, n'a terminé que 2e en 1h05'53", 21 secondes derrière l'Ethiopienne Senbere Teferi. La Néerlandaise a chuté dans la première partie de la course.

Hassan et Kejelcha appartenaient au Nike Oregon Project (NOP), groupe d'élite du nord ouest des Etats-Unis marqué par la suspension début octobre pour quatre ans de son maître à penser Alberto Salazar pour "organisation et incitation à une conduite dopante interdite" après six ans d'enquête de l'Agence antidopage américaine (Usada).

La firme Nike soutient Alberto Salazar, qui va faire appel de sa suspension, mais a annoncé la fermeture du NOP le 11 octobre.

Hassan et Kejelcha, qui étaient entraînés par Salazar, ont brillé au début du mois aux Mondiaux d'athlétisme où la Néerlandaise a remporté deux titres (10 000 mètres et 1 500 mètres) et l'Ethiopien la médaille d'argent du 10 000 mètres.