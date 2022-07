L'AFP a révélé l'information mardi, en citant des sources concordantes du dossier. Wilfried Happio , sacré champion de France du 400 m haies il y a 10 jours après avoir été agressé à l'échauffement , fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle.

Ad

La plainte a été déposée dans le commissariat du XIIe arrondissement de Paris le 30 juin par une athlète de 19 ans, pensionnaire de l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) comme Wilfried Happio, a appris l'AFP confirmant une information du Parisien. La plaignante dénonce des attouchements répétés ayant eu lieu à l'Insep dans la nuit du 20 septembre 2021, en retour d'une soirée organisée par un sponsor commun.

Athlétisme Manga devance Martinot-Lagarde IL Y A 16 HEURES

La jeune femme est la soeur de l'homme qui avait frappé au visage Wilfried Happio lors des Championnats de France de Caen durant son échauffement le 25 juin, quelques minutes avant que ce dernier ne remporte le 400 m haies avec un bandeau sur l'oeil gauche. La course avait permis à cet athlète de 23 ans, l'un des espoirs de l'athlétisme tricolore pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, de valider sa sélection pour les Championnats du monde de Eugene (Etats-Unis) qui débutent la semaine prochaine (15-24 juillet).

Wilfried Happio et son entourage n'ont pas pu être joints mardi. L'Insep n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. De son côté, la Fédération française d'athlétisme (FFA) "ne peut commenter cette information puisqu'elle n'est pas officiellement informée de cette plainte et de son contenu". "La FFA fait toute confiance aux enquêteurs en charge de ce dossier et demeurera attentive à l'évolution de l'enquête", a indiqué l'instance à l'Agence France Presse. (Avec AFP)

Athlétisme Zeze, incrédule après son double exploit : "Je ne comprends toujours pas" HIER À 22:08