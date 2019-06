Il se rapproche de Jonathan Edwards. Alors que son record personnel était de 17,91 m jusqu'ici, Will Claye est retombé à 18,14 m à Long Beach la nuit dernière. L'Américain n'est plus qu'à 15 centimètres du record du monde du Britannique et établit du même coup la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps derrière Edwards et les 18,21 m de Christian Taylor. Il est le sixième homme de l'histoire à franchir la barre mythique des 18 mètres.