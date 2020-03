Le coronavirus frappe "The Boat Race" : la course opposant Cambridge à Oxford annulée

Cambridge et Oxford ne s'opposeront pas cette année lors de la traditionnelle course d'aviron sur la Tamise à Londres. "En raison de la situation actuelle liée au Covid-19, "The Boat Race" (La Course de Bateau, nom donné à l'évènement) prévue le 29 mars est annulée", écrit la société organisatrice de l'évènement, dans un communiqué. "Étant donné la situation sans précédent à laquelle notre pays et chacun de nous, individuellement, faisons face, le bien commun l'emporte de très loin sur toute autre considération. L'annulation de The Boat Race est donc clairement la meilleure décision" a expliqué Robert Gillespie, le président de la société.

Première depuis la deuxième Guerre mondiale

L'annulation de cette course de près de 7 km, suivie par 250.000 personnes sur les berges du fleuve et plusieurs millions de téléspectateurs, est un évènement rarissime. Devenue annuelle en 1856, après avoir débuté en 1829, cette opposition entre les huit sans barreurs de Cambridge en "bleu de Cambridge", une sorte de bleu-vert très clair, et le bleu foncé d'Oxford, n'a été interrompue que de 1914 à 1920 et entre 1939 à 1946 pour les deux Guerres mondiales.

Cambridge mène actuellement 84 à 80 dans les victoires, avec un match nul en 1877. Depuis 1927, il y a aussi une course féminine, devenue annuelle en 1964, dans laquelle Cambridge mène encore plus largement, 44 à 30.